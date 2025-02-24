СМИ оправили Зеленского искать убежище в Турцию
Akşam: Зеленский может просить убежище в Турции
Владимир Зеленский может просить убежище в Турции после военного переворота на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в газете Akşam.
Автор материала считает, что Запад прекратит поддерживать режим Зеленского. В этом случае, в Киеве может произойти внутренний переворот, инициированный США или ЕС.
«Я не удивлюсь, если в ближайшем будущем Зеленский попросит убежища в Турции. Потому что в США всегда так. Используют и выбрасывают», — указано в статье.
СМИ также отправляли Зеленского во Францию, где у него якобы есть недвижимость и крупные счета.
Ранее Зеленский заявил, что может оставить свой пост на условиях вхождения Украины в НАТО или обеспечения гарантий безопасности.