СМИ: НАТО делится с Киевом данными с самолетов AWACS

Украинские власти получают информацию, собранную «натовскими» разведывательными самолетами с системой AWACS, пишет ТАСС со ссылкой на портал UK Defence Journal.

Анонимный британский офицер в отставке в беседе с изданием отметил, что вся подобная информация должна поступать исключительно членам блока, однако некоторые страны «сливают» данные Киеву.

«Официально любые собранные разведданные направляются только членам НАТО, однако всем известно, что некоторые из этих членов оперативно делятся такой информацией с Украиной, позволяя ей отражать готовящиеся удары. Данные западной разведки дают Украине возможность отвечать чуточку быстрее», — приводит издание слова офицера.

Также была представлена информация о маршруте одного из последних полетов самолета AWACS рядом с украинской границей в Польше. Авторы материала отмечают, что подобные полеты регулярно проводятся странами Альянса для отслеживания «российских военных самолетов у границ НАТО».