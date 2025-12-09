Слуцкий: слова Трампа о выборах на Украине соответствуют подходам РФ

Слова американского президента Дональда Трампа о необходимости организации выборов главы Украины — не давление. Это здравый взгляд на ситуацию и перспективы Киева, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Заявление Трампа — не давление со стороны США, как это хотят выставить евроглобалисты. Его слова — здравый взгляд на происходящее, а также настоящий расклад карт у Украины, отметил Слуцкий.

Организация выборов в соседней стране нужна, чтобы сделать правительство государства легитимным. Также это говорит о перспективе подписания договора об устойчивом мире, считает депутат Госдумы.

России необходимо иметь уверенность, что у подписантов со стороны Киева есть нужные полномочия. Не должно быть возможности оспорить их с юридической точки зрения, добавил парламентарий.

Слуцкий подчеркнул, что у РФ такая же позиция по поводу выборов президента на Украине, как и у главы США.

Днем 9 декабря Трамп сказал, что настало время для проведения выборов на Украине. У жителей страны должна быть возможность выбрать лидера государства.

