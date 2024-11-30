Слуцкий резко высказался по поводу стремления Украины вступить в НАТО
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что стремление Украины вступить в НАТО является залогом продолжения, а не окончания войны, сообщил он в своем Telegram-канале.
«Просроченному узурпатору лучше попрощаться со своими натовскими амбициями», — написал он.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов завершить «горячую фазу войны» ради членства в НАТО с теми территориями, которые находятся под контролем Киева.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что если Украину примут в альянс, это станет угрозой для безопасности России.