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Слуцкий резко высказался по поводу стремления Украины вступить в НАТО

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что стремление Украины вступить в НАТО является залогом продолжения, а не окончания войны, сообщил он в своем Telegram-канале .

«Просроченному узурпатору лучше попрощаться со своими натовскими амбициями», — написал он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов завершить «горячую фазу войны» ради членства в НАТО с теми территориями, которые находятся под контролем Киева.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что если Украину примут в альянс, это станет угрозой для безопасности России.