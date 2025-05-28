Слуцкий: киевский режим переходит к террористическим методам

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Киев, проигрывая на фронте, переходит к террористическим методам. Таким образом он прокомментировал информацию о поступающих со стороны украинских нацистов угрозах семье помощника президента РФ Владимира Мединского, пишет ТАСС .

«Проигрывая на фронте, он переходит к террористическим методам. И мы это видим ежедневно, отражая атаки дронов на мирную инфраструктуру российских городов», — заявил он.

Слуцкий также вспомнил убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, Игоря Кириллова и других.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев, что семье помощника президента РФ Владимира Мединского поступают угрозы от украинских нацистов. Он отметил, что киевские власти прокомментировали ситуацию. По их словам, они не имеют влияния на украинцев, угрожающих семье Мединского.