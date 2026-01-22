Сложила оружие через 2 часа: Мединский отметил «героическую» оборону датской армии

Мединский: во Второй мировой войне Дания продержала оборону чуть больше 2 часов

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский с иронией вспомнил о «героической» обороне датской армии в период Второй мировой войны, когда страна сложила оружие в первые два часа после того, как нацисты пересекли границу, сообщает ТАСС .

Нацистские войска вошли в Данию 9 апреля 1940 года в 05:15 утра. В 07:25 король Дании Кристиан X приказал своей армии сдаться. Страна за время «героической» обороны потеряла 36 военных убитыми и ранеными, а нацисты — 20 человек, отметил Мединский.

«Правда, потом еще несколько тысяч датчан из „ваффен СС“ погибли на Восточном фронте, в Демянском котле под Старой Руссой в 1942 году», — заключил он.

Мединский также напомнил, что в 1945 году датский остров Борнхольм освобождали советские солдаты.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о планах присоединить Гренландию, которая является автономной территорией Дании, к США. Глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что республиканец не сможет добиться получения острова давлением на Данию и Европу.

