МИД Дании: Трамп не добьется получения Гренландии

Глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что американский президент Дональд Трамп не сможет добиться получения Гренландии давлением на Данию и Европу, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

«Важно, чтобы наши союзники в НАТО и ЕС придерживались этих принципов (о статусе Гренландии — ред.), чтобы показать президенту США: у вас есть желание, видение, запрос, но вы никогда не сможете их добиться давлением на нас», — заявил он.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о заинтересованности в присоединении Гренландии к территории США. Еще во время своего первого президентского срока он выдвигал предложение о выкупе острова, а в марте 2025 года выразил уверенность в возможности его аннексии.

17 января Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение о том, что США намерены ввести 10-процентные пошлины против Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции, которые будут оставаться в силе до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности «о полном и окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном. Данное решение должно вступить в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин увеличится до 25%.

