Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с инициативой о восстановлении экономического взаимодействия со стороны Братиславы с Москвой, сообщает РИА Новости .

Политический деятель выразил уверенность в том, что западные государства активно начнут восстанавливать экономические и хозяйственные отношения с Москвой после урегулирования украинского кризиса.

«Я отношусь к тем, кто призывал и будет призывать к восстановлению отношений. Я попрошу министра иностранных дел как можно быстрее восстановить заседания комиссий, которые есть у стран по экономическому сотрудничеству», — сказал Фицо.

При этом Фицо подчеркнул, что не стоит питать иллюзий, как только военные действия прекратятся, все западные страны постараются как можно скорее вернуться на российский рынок. Он отметил, что мир будет поражен невероятным уровнем лицемерия.

Кроме того, премьер подверг критике ситуацию, при которой Словакии запрещают закупать российский газ, в то время как Россия продолжает оставаться одним из ведущих поставщиков сжиженного природного газа в ряд европейских стран.

В сентябре текущего года Фицо заявлял, что Братислава придерживается конструктивного подхода к двусторонним отношениям и заинтересована в их возобновлении после завершения вооруженного конфликта.

Ранее Физо заявил, что на предстоящем саммите Евросоюза не будет поддерживать ни одну инициативу, направленную на финансирование Украины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.