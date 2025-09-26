Слова Трампа о возможности возвращения Киевом своих территорий вызвали вопросы
WP: у представителей СБУ Украины появились вопросы к Трампу
Заявления президента США Дональда Трампа относительно потенциального возвращения Киевом утраченных территорий при поддержке НАТО и Европы вызвали вопросы, сообщает RT со ссылкой на The Washington Post.
«После жесткого выступления Трампа в поддержку Украины и НАТО несколько представителей украинских служб безопасности задали западному контакту два основных вопроса: что это значит и как долго это будет продолжаться?» — отмечается в статье.
Указывается, что слова президента США не всегда становятся планом к действию.
Ранее Трамп заявил, что Украина имеет возможность «восстановить границы» и «даже пойти дальше».
