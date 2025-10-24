Слетела с катушек: почему Европа занимается милитаризацией своей экономики

Европейские страны стремительно милитаризуются, перестраивая под это свою экономику, однако данный процесс вряд ли будет успешным, сообщил генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев.

«Сегодня, в день 80-й годовщины подписания устава Организации объединенных наций, мы наблюдаем, что Европа фактически слетела с катушек и стремительными темпами милитаризует свою экономику, финансовую систему. Для того чтобы на рубеже 2030 года быть готовой к возможному, потенциальному военному столкновению с Российской Федерацией. Насколько ей это удастся, покажет время. Есть большие сомнения в том, что все планы, которые реализуются, приведут к чему-то серьезному», — сказал журналистам Гриняев.

Он добавил, что на летнем саммите в НАТО в Гааге, членский взнос стран — участниц альянса подняли до 5% ВВП. Гриняев подчеркнул, что для ряда государств и прежняя ставка в 2% была тяжелой ношей. Также в Европе приняли ряд программ по перевооружению.

«По данным Европейского оборонного агентства, в 2024 году военные расходы стран ЕС выросли на треть по сравнению с 2021 годом. То есть за 3 года 30% — с 40 до 55 млрд евро. В первом квартале 2025 года они преодолели отметку в 63 млрд евро», — привел статистику Гриняев.

По его словам, Европа намерена наращивать количество предприятий, производящих артиллерийские орудия. При этом до 90% сырья, необходимого для снарядов к ним, под контролем Китая. Эксперт добавил, что у европейских стран критически не хватает компетентного персонала, который мог бы работать на этих предприятиях.

