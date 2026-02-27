Sky News: Зеленский поддержал военную операцию против Ирана

Украинский президент Владимир Зеленский выступил за проведение военной операции против Ирана, сообщает украинское издание «Политика Страны» со ссылкой на Sky News.

Зеленский считает, что «люди в Иране ищут помощи, чтобы сменить нынешний режим». По его словам, он поддерживает операцию против властей, а не против народа.

Он считает, что Иран «открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда».

«Я бы поддержал операцию, направленную против режима, а не против людей», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что сейчас Вашингтон и Тегеран ведут переговоры, что является лучшим вариантом развития событий. При этом Зеленский не уверен, что нынешний иранский режим разделяет идею мирной сделки.

Между тем издание Politico написало, что США могут нанести удар по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Якобы вариантом разрешения конфликта между США и Ираном является удар для удаления верхушки страны.

