Politico: удар по верховному лидеру Ирана не исключен
Фото - © CC BY 4.0/Wikipedia.org
Проведение удара США по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи не исключено, сообщает РИА Новости.
Об этом пишет Politico, ссылаясь на американского чиновника, знакомого с обсуждениями данной темы. Вариантом разрешения конфликта между США и Ираном является удар для удаления верхушки страны.
Также газета New York Times ранее сообщала, что иранские власти готовят план действий, список преемников командиров и политиков, в том числе Хаменеи, если будут американские удары по территории страны и гибель лидера.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс недавно заявил, что глава государства Дональд Трамп хочет решить эту проблему дипломатическим путем. Но у него есть и другие варианты.
