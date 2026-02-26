Politico: удар по верховному лидеру Ирана не исключен

Об этом пишет Politico, ссылаясь на американского чиновника, знакомого с обсуждениями данной темы. Вариантом разрешения конфликта между США и Ираном является удар для удаления верхушки страны.

Также газета New York Times ранее сообщала, что иранские власти готовят план действий, список преемников командиров и политиков, в том числе Хаменеи, если будут американские удары по территории страны и гибель лидера.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс недавно заявил, что глава государства Дональд Трамп хочет решить эту проблему дипломатическим путем. Но у него есть и другие варианты.

