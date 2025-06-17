Sky News: Стармер намерен объявить о новых санкциях против РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен объявить о введении новых санкций против РФ и призвать союзников усилить экономическое давление на Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Ожидается, что он произнесет речь, в которой призовет союзников усилить давление на Москву.

При этом отмечается, что давление будет усиливаться до тех пор, пока Россия не будет готова к «полному и безоговорочному» прекращению огня.

Ранее на слушаниях в Конгрессе министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что Вашингтон не отменял действующие антироссийские санкции, но и не вводил новых ограничительных мер с момента прихода к власти администрации президента Дональда Трампа.

В ходе напряженного диалога с сенаторами министр не смог назвать ни одной российской организации, против которой были бы применены свежие санкции за последние полгода, пообещав предоставить эти данные дополнительно.