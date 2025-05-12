Sky News: после ультиматума глав ЕС Трамп занял сторону Путина

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Президент США Дональд Трамп после ультиматума глав Евросоюза поддержал российского лидера Владимира Путина. В ЕС надеялись, что глава Штатов встанет на их сторону, но это оказалось не так, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sky News.

Главы европейских государств требовали от России безоговорочного прекращения огня. Политики надеялись, что Трамп поддержит их позицию. Однако глава США в конце концов занял сторону Путина.

По мнению Sky News, если Штаты больше не считаются надежным партнером по Украине, то Европе, вполне вероятно, предстоит действовать в одиночку.

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Турции. Первую встречу Москва хочет провести 15 мая.