Скотт Риттер: ВС РФ адаптируются к любым новым вооружениям ВСУ

Поставка Украине дальнобойных ракет ATACMS не сможет изменить положение ВСУ на поле боя, так как ВС РФ адаптируются к любым новым условиям, считает экс-разведчик из США Скотт Риттер, пишет РИА Новости .

В интервью YouТube-каналу Judging Freedom он напомнил, что Россия имеет преимущество перед Украиной в количестве военнослужащих.

«Русские только и делают, что адаптируются. Когда мы дали украинцам HIMARS, русские изменили подход к ведению боевых действий, и теперь они их уничтожают. <…> Дайте украинцам ATACMS — это лишь поменяет правила игры на какое-то время, затем русские снова адаптируются, и все реалии на поле боя вернутся на круги своя», — заявил Риттер.

Российская армия, по его словам, также имеет опыт, огневую мощь и превосходство вооружений.

«А Украина растеряла все это. <…> Они погибают на поле боя. Мы видим, как они приближаются к краху. Так что Зеленский живет в каком-то мире фантазий», — подытожил он.