«Это вообще не изменит исход. Возможно, украинцы выиграют 10-20 дней, но это будет стоить им сотни тысяч жизней. Это ничего не изменит», — сказал он интервью YouТube-каналу Judging Freedom.

Риттер вспомнил провальное украинское контрнаступление в прошлом году, на которое было выделено 23 млрд долларов. При этом у Киева на тот момент была боеспособная армия. Сегодня же ВСУ не располагают достаточным объемом солдат для защиты рушащегося фронта.

Российские военные перехватили инициативу, что позволит им диктовать свои условия на переговорах в будущем, добавил разведчик.

«А теперь конгресс дал украинцам ложную надежду, что означает продолжение гибели. И в плане капитуляции, которая рано или поздно наступит, условия будут намного более жесткими. Чем дольше этот конфликт продолжается, тем жестче будут условия России», — резюмировал Риттер.