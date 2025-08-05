Скончался экс-президент Румынии Ион Илиеску

5 августа стало известно о смерти бывшего президента Румынии Иона Илиеску. Информация об этом появилась на сайте правительства страны, сообщает RT .

Политик скончался, находясь в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску. Ему было 95 лет.

По предварительным данным, Илиеску боролся с раком легких, в последние дни ему стало хуже. Власти Румынии выразили соболезнования родным и близким покойного.

Илиеску играл ключевую роль в руководстве страной после падения режима Николае Чаушеску в декабре 1989 года. Затем он дважды официально становился президентом Румынии. Политик находился у власти с 1992 по 1996 и с 2000 по 2004 годы.