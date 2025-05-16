Скибицкий: Украина и РФ 16 мая начнут готовить списки для обмена пленными

Участник украинской делегации, заместитель руководителя Главного управления разведки министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что стороны начнут готовить списки пленных для обмена уже сегодня (16 мая — ред.), пишет РИА Новости .

16 мая в Стамбуле состоялась первая встреча в рамках возобновленных мирных переговоров по украинскому конфликту. Стороны общались менее двух часов, но успели прийти к принципиальному согласию о том, что переговорный процесс следует продолжать.

Также стороны договорились обменяться пленными в формате «1000 на 1000». По словам Скибицкого, и Киев, и Москва начнут готовить соответствующие списки уже в пятницу.

Когда именно состоится обмен, пока не раскрывается. Однако, по словам главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского, эта дата уже известна обеим сторонам, но пока ее не будут озвучивать.

Ранее Украина заявила, что Россия на состоявшихся переговорах потребовала признать Крым российским. Российская сторона пока никак не прокомментировала просочившуюся в Сеть информацию на этот счет.