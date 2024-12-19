Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский стремится привлечь внимание международных СМИ после прямой линии президента России Владимира Путина. Журналистка Ольга Скабеева отметила, что для достижения этой цели необходима «отборная чушь», сообщает «Царьград» .

19 декабря в России прошла заключительная пресс-конференция президента Владимира Путина, которая совпала с прямой линией, где жители страны могли задать свои вопросы. На протяжении 4,5 часа глава государства отвечал на множество обращений, в том числе затрагивающих тему нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского.

Путин сообщил, что он открыт для переговоров с Зеленским, если тот одержит победу на выборах. Он также добавил, что в случае официального обращения Россия готова предоставить политическое убежище лидеру киевского режима, подчеркнув, что «Россия никогда никому в нем не отказывала».

Скабеева в Telegram-канале отметила, что нелегитимный президент решил переключить на себя внимание международных СМИ, выступая на встрече европейских лидеров в Брюсселе. Она подчеркнула, что для того, чтобы отвлечь журналистов от общения Путина с гражданами, потребуется «отборная чушь».

«Зеленский решил перетянуть внимание мировых СМИ на себя. Для такого нужна только отборная чушь», — подчеркнула она.

Зеленский не заставил долго ждать. Он отметил, что его удивляет готовность Путина к диалогу и подчеркнул, что стамбульские соглашения никогда не существовали.

«Я удивлен, что Путин заявил, что он готов к переговорам. Он же постоянно говорит, что я нелегитимный. Что касается стамбульских договоренностей, их никогда не было», — заявил украинский лидер в Брюсселе.