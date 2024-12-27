СК предъявил обвинение экс-главам администрации президента Украины

Следственный комитет РФ предъявил обвинение бывшим главам администрации президента Украины и экс-членам СНБО Украины Игорю Райнину и Андрею Богдану. Правоохранители смогли доказать, что они организовывали обстрелы и другие преступления против мирных граждан на территории ЛДНР, сообщает пресс-служба СК РФ.

Райнин и Богдан занимали указанные должности последовательно — с августа 2016 по февраль 2020 года. Подконтрольные им боевики осуществляли обстрелы населенных пунктов Донбасса.

В результате были ранены и погибли 123 человека, в том числе 11 детей. Обстрелами разрушены более 390 объектов гражданской инфраструктуры. Правоохранители принимают меры к розыску и аресту обвиняемых.

Также завершено следствие в отношении гражданки Украины Ирмы Крат. 10 марта 2016 года она напала на посольство РФ в Киеве, забросив на территорию самодельные зажигательные устройства. Она заочно арестована и объявлена в международный розыск.

Ранее Московский суд вынес приговор 25-летнему наемнику из Бельгии Джетмиру Хусейну. Ему заочно назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.