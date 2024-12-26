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Наемника из Бельгии, воевавшего за ВСУ, заочно приговорили к 6 годам тюрьмы

Московский суд вынес приговор 25-летнему наемнику из Бельгии Джетмиру Хусейну. Ему заочно назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

По данным следствия, Хусейн в марте 2022 года прибыл на тренировочную базу военизированного формирования «Интернациональный легион территориальной обороны Украины». Она расположена во Львовской области Украины.

Хусейн вступил в легион в качестве наемника за материальное вознаграждение. Он прошел военную подготовку и дал согласие на участие в боевых действиях против силовых структур ДНР, ЛНР и ВС РФ.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Он находится в уголовном розыске. Хусейну заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее СК возбудил дело против наемника из Норвегии за вторжение в Курскую область. Его местонахождение устанавливают.