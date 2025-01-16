Сирия согласилась на ввод войск ООН

сегодня в 19:20

Глава новой администрации Сирии Ахмад аш-Шараа заявил, что Дамаск согласен разместить миротворческие войска ООН на своей территории, сообщает агентство Reuters . Миротворцев планируется ввести в буферную зону у границы с Израилем.

По словам фактического главы Сирии, Израиль аргументировал свое продвижение в регионе тем, что там дислоцировались «иранские ополченцы» и военизированная ливанская организация «Хезболла». После прихода новой власти присутствия этих сил «там нет вообще», считает аш-Шараа.

«Есть предлоги, которые Израиль использует сегодня для продвижения в сирийские регионы, в буферную зону», — добавил руководитель новой администрации САР.

Ранее армии Турции и Сирии начали готовиться к возможной военной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщали турецкие СМИ.