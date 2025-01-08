Турция и Сирия начали подготовку к военной операции против курдов

Вооруженные силы Турции и Сирии готовятся к возможной военной операции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Она может начаться на фоне «новых требований», которые могут выдвинуть западные страны, пишет Газета.ru .

«Если РПК не сложит оружие, если она продолжит настаивать на другой администрации <…> и если западные страны выдвинут требования в этом направлении, то крупномасштабная военная операция (ВС Турции - ред.) вместе с сирийским государством будет неизбежна», — говорится в материале.

Примечательно, что турецкие СМИ воздержались от конкретизации тех «новых требований» западных стран, которые могли бы спровоцировать объединенную военную кампанию турецких и сирийских сил.

Ранее турецкие власти во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом выступили с предостережением в адрес членов РПК, действующих на территории Сирии и выдвигающих требования об альтернативном государственном устройстве.

Стабилизационные меры, предпринятые Турцией в Сирии, не были направлены на поддержание деятельности РПК. Хотя в настоящее время Анкара следует основной стратегии, у нее имеется и запасной вариант действий.