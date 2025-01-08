Турция и Сирия начали подготовку к военной операции против курдов
Фото - © Командование Объединенных Союзных Сил В Неаполе
Вооруженные силы Турции и Сирии готовятся к возможной военной операции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Она может начаться на фоне «новых требований», которые могут выдвинуть западные страны, пишет Газета.ru.
«Если РПК не сложит оружие, если она продолжит настаивать на другой администрации <…> и если западные страны выдвинут требования в этом направлении, то крупномасштабная военная операция (ВС Турции - ред.) вместе с сирийским государством будет неизбежна», — говорится в материале.
Примечательно, что турецкие СМИ воздержались от конкретизации тех «новых требований» западных стран, которые могли бы спровоцировать объединенную военную кампанию турецких и сирийских сил.
Ранее турецкие власти во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом выступили с предостережением в адрес членов РПК, действующих на территории Сирии и выдвигающих требования об альтернативном государственном устройстве.
Стабилизационные меры, предпринятые Турцией в Сирии, не были направлены на поддержание деятельности РПК. Хотя в настоящее время Анкара следует основной стратегии, у нее имеется и запасной вариант действий.