Сирия нашла нового инвестора для порта Тартус вместо России

Сирия разорвала с Россией инвестсоглашение об управлении портом Тартус, а теперь нашла нового инвестора, сообщает РИА Новости .

Документ об управлении морским портом был заключен между РФ и Сирией в 2019 году. Однако в январе новое правительство республики его аннулировало, как писала газета Al Watan. При этом тогда сирийские власти не собирались разрывать соглашение о размещении российских военных в Латакии и Тартусе.

Теперь же Сирия нашла нового инвестора для порта Тартус. Им стал дубайский портовый оператор DP World.

Республика подписала меморандум о взаимопонимании с компанией на сумму 800 млн долларов. Он подразумевает комплексные инвестиции в развитие, управление и эксплуатацию многоцелевого терминала в порту.

DP World договорилась с сирийской погранслужбой о сотрудничестве в создании промышленных зон.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил послание сирийскому лидеру Ахмеду аш-Шараа. Он подтвердил готовность Москвы к развитию практического взаимодействия с Сирией.