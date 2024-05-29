Симоньян: Запад на самом деле не готов к новой мировой войне

Западные страны испытывают Россию на прочность, но к третьей мировой войне они не готовы, заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на «России 1» .

Москва, по ее мнению, в какой-то момент будет вынуждена поставить Западу ультиматум за неимением иного выхода, так как он разрешит Киеву бить своим оружием по РФ и рано или поздно введет на Украину войска НАТО.

«И мы должны будем сказать: „Дорогие наши бывшие друзья, вы больше даже не притворяйтесь, что вы просто помогаете Украине. Вы руками Украины ведете войну против России. Значит, Россия признает, что она ведет с вами войну со всеми вытекающими последствиями и всеми доступными ей средствами“… А они что? Они готовы вступить в третью мировую? Не думаю. Я думаю, что они испытывают нас на прочность и „доиспытываются“», — сказала Симоньян.

«Заднюю» при таком исходе даст именно Запад, а не Россия, считает она. Россия не уступит ни свой Крымский полуостров, ни республики Донбасса.

«Я не вижу никаких возможностей, чтобы даже в мыслях наш народ и наш президент отказались бы от того, что мы вернули», — резюмировала Симоньян.