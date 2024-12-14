Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что украинцам давно пора «сносить» нынешний киевский режим, сообщает РИА Новости .

«Я думаю, что украинцам давно пора сносить эту власть… Но мне сложно понять — доколе ваши соотечественники собираются всё это терпеть. Просто доколе?», — сказала она.

По ее словам, пока протест украинского народа против действий властей выражается в том, что женщины возмущаются против силовой мобилизации, когда их мужей силой увозят военкомы.

Ранее Симоньян заявила о возможности нового ракетного удара по РФ после разрешения Запада бить по России дальнобойным оружием и запуска ВС РФ новейшей ракеты «Орешник».