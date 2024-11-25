Не последний ультиматум: Симоньян предсказала новый ракетный удар по РФ

«Я не уверена, что это последний ультиматум. Понимаете, это такой ультиматум, что если вы так, то мы вот эдак. Они могут сказать, да, хорошо, мы все равно так, тогда что? Тогда мы скажем, тогда мы еще и вот эдак», — сказала журналистам Симоньян.

Уже два года ее спрашивают, чем и когда завершится этот кризис, она не предсказатель, но считает, что этот ультиматум — не последний. Пока нельзя сказать, чем все завершится.

При этом Симоньян была бы искренне рада, если бы ее прогноз оказался ошибочным, США просто бы дали заднюю, но так не будет.