Симоньян заявила, что BBC клянчит деньги на фоне роста доверия к RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя слова генерального директора BBC Тима Дэви, указала, что в условиях увеличения доверия к RT британская медиакомпания вновь клянчит деньги на международное вещание.

Ранее Дэви сообщил, что средства на работу BBC World Service иссякнут уже через семь недель, так как соглашение с правительством Великобритании пока не достигнуто.

По словам Симоньян, данные исследования, проведенного самой BBC, показывают, что за последние четыре года доверие к ее контенту в целом не изменилось.

При этом уровень доверия к российскому телеканалу Russia Today (RT) увеличился с 59% до 71%, заключила главный редактор телеканала.

