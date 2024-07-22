Симоньян: настоящую Америку Украина не волнует

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Журналистка Симоньян рассказала об отношении США к Украине

Американцев не интересует ситуация на Украине, заявила журналистка и медиаменеджер Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале .

Симоньян изучила тезисы о достижениях Джо Байдена на посту президента США и не нашла там упоминания об Украине.

«Какая такая Украина-шмукраина? Не упомянута. Украина — это фактор роста благосостояния предприятий ВПК, интересующий только держателей акций (в широком и узком смысле слова). Настоящую Америку — ни одноэтажную, ни многоэтажную — Украина не волнует», — написала Симоньян.

По мнению журналистки, России не стоит надеяться на перемены во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона после смены власти в США.

«Ничего у них для нас не изменится. Поэтому все только сами», — указала Симоньян.

Ранее Байден заявил об отказе участия в выборах президента США, но подтвердил готовность доработать свой срок до конца.

Выборы главы Белого дома запланированы на ноябрь 2024 года.