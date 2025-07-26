Сикорский прокомментировал скандал вокруг НАБУ

Польские власти открыто предупредили Владимира Зеленского об опасности отказа от антикоррупционных реформ на фоне разрастающегося скандала вокруг закона о Национальном антикоррупционном бюро, сообщает РБК.

«Мы передали президенту Зеленскому, что худшее, что он может сейчас сделать, это отказаться от борьбы с коррупцией», — заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире Polsat.

Украинцы сейчас борются за честное европейское государство, добавил Сикорский.

Напряженность достигла пика после принятия 22 июля закона № 12414, который фактически лишает НАБУ и Спецантикоррупционную прокуратуру независимости, подчиняя их Генпрокуратуре. Власти объясняют реформу «борьбой с российским влиянием» в антикоррупционных органах, однако тысячи украинцев уже четвертые сутки выходят на акции протеста в Киеве и других городах.