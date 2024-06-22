Сикорский: Польша может полностью закрыть границы с Белоруссией

«Из-за действий белорусской стороны мы рассматриваем возможность закрытия всех погранпереходов», — сказал политик.

Варшава, по словам польского министра, в настоящий момент изучает, каким образом подобные действия повлияют на экономику страны. Сегодня между Польшей и Белоруссией действуют один пассажирский и два грузовых пограничных перехода.

Польские пограничники все чаще встречаются с агрессивным поведением мигрантов, которые находятся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Они пытаются штурмовать его, а также закидывают силовиков камнями и ветками. Недавно один из нелегалов ранил ножом польского солдата, который через несколько дней умер.