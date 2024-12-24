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Сийярто заявил, что Трамп не пригласил Орбана на инаугурацию

Глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал приглашение на инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает РИА Новости .

«Так что такого рода приглашения не было», — отметил он.

Инаугурация Трампа должна состояться 20 января 2025 года.

Ранее Bloomberg писал, ссылаясь на информированные источники, что венгерский лидер может наложить вето на продление антироссийских санкций после инаугурации президента США Дональда Трампа.