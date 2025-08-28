Сийярто: Венгрия никогда не поддержит ускоренный прием Украины в ЕС

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто Будапешт никогда не согласится на ускоренный прием Украины в ЕС, сообщает RT со ссылкой на издание Mandiner.

По его словам, это стало бы смертельным ударом для союза.

«Любой, кто здраво поразмыслит, установит, какое влияние окажет вступление Украины на Венгрию и ЕС: это будет смертельным ударом», — отметил он.

Ранее Сийярто заявил, что мирному урегулированию на Украине больше всего мешают европейские политические деятели. По его словам, они намеренно продлевают военные действия, чтобы не брать на себя ответственность за ошибочные решения, принятые за последние три с половиной года.