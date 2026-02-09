Сийярто: Венгрия не поставляла оружие на Украину
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика, является единственной страной в Европе, которая никогда не поставляла какое-либо оружие на Украину, сообщает РИА Новости.
По его словам, Будапешт очень четко говорит о необходимости урегулирования украинского конфликта.
«Мы единственная страна в Европе, которая никогда не поставляла Украине никакого оружия», — заявил он в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».
Ранее премьер-министр европейской страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия не собирается участвовать в отправке военных на Украину. Это будет означать вооруженный конфликт с Россией, отметил он.
