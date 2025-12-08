Венгрия и Словакия подадут в суд ЕС из-за плана отказа от энергоносителей РФ

Венгрия и Словакия намерены обратиться в Европейский суд с требованием аннулировать план поэтапного отказа ЕС от российских энергоносителей (RePowerEU) и приостановить его действие на время судебного разбирательства. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в социальной сети X, сообщает РБК .

По его словам, запрос будет подан сразу после официального принятия инициативы на заседании Европейского совета 18 декабря. Сийярто назвал регламент «массовым юридическим мошенничеством», поскольку, по его мнению, эта санкционная мера требует единогласного одобрения всех стран-членов, а также нарушает договоры ЕС, согласно которым энергетическая политика остается национальной компетенцией.

«Запрет на импорт российской нефти и газа сделал бы невозможным надежное энергоснабжение Венгрии и Словакии и привел бы к резкому росту цен», — подчеркнул министр.

Обе страны получают российские энергоносители по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток».

3 декабря Совет и парламент Евросоюза достигли предварительного соглашения по регламенту, который предусматривает поэтапный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2026–2027 годов.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что отказ от российских ресурсов уже нанес ущерб европейской промышленности. В конце октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посещал Москву для обсуждения гарантий энергоснабжения своей страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.