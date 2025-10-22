Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан единственный из европейских политиков, кто смог сохранить «нормальное, культурное, цивилизованное сотрудничество» с лидерами крупнейших мировых держав, сообщает РИА Новости .

По его словам, Западу трудно «переварить» этот факт.

Правительство Венгрии продолжает готовиться к саммиту президентов РФ Владимира Путина и Соединенных Штатов Дональда Трампа в венгерском Будапеште. Об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, добавив, что надеется на проведение саммита.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал проведение саммита, а венгерские спецслужбы пообещали обеспечить безопасность. Подготовка к встрече идет, но точная дата пока неизвестна.

Политолог Иван Мезюхо считает, что ЕС пытается сорвать визит Путина, однако маршрут самолета, вероятно, пройдет через нейтральные страны. По его мнению, арест российского президента невозможен, а попытки навязать участие Владимира Зеленского в переговорах не увенчаются успехом. Мезюхо подчеркнул, что Путин едет в Венгрию, чтобы продемонстрировать готовность к мирному урегулированию конфликта, несмотря на негативную реакцию ЕС.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.