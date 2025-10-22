сегодня в 12:40

Орбан: Венгрия все еще готовится к саммиту Путина и Трампа в Будапеште

Правительство Венгрии продолжает готовиться к саммиту президентов РФ Владимира Путина и Соединенных Штатов Дональда Трампа в венгерском Будапеште. Об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, добавив, что надеется на проведение саммита, сообщает ТАСС .

Дата проведения встречи пока не назначена. Когда настанет время, саммит будет организован, добавил Орбан.

16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор. Во время него они договорились встретиться в венгерском Будапеште.

Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Москва и Вашингтон начнут готовить встречу глав двух государств, которую проведут в венгерской столице. Орбан дал задачу сформировать оргкомитет по подготовке к встрече.

