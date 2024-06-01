Сигнал ракетной опасности объявлен в Белгороде
В Белгороде объявлен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала „Отбой ракетной опасности“», — сказано в сообщении.
Upd: тревогу отменили спустя семь минут.
Ранее Гладков сообщил о ранении 19-летнего молодого человека за рулем машины, по которой ударил украинский БПЛА-камикадзе.
Пострадавший с множественными осколочными ранениями был доставлен в медучреждение.