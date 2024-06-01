БПЛА-камикадзе атаковал автомобиль в Белгородской области

сегодня в 22:09

Киевские боевики атаковали движущийся автомобиль в селе Борисовка Волоконовского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram .

При взрыве пострадал 19-летний молодой человек, находившийся за рулем. Его с множеством осколочных ранений попутным транспортом доставили в Волоконовскую ЦРБ. Там пострадавший получил первую помощь.

После этого бригада медиков повезла его в Валуйскую ЦРБ, где молодой человек продолжит дальнейшее лечение.

Губернатор добавил, что транспортное средство, которое подверглось атаке, полностью сгорело.