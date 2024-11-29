Сибига попросил НАТО пригласить Украину в альянс

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига призвал НАТО пригласить Украину в альянс. По его словам, организации следует одобрить соответствующее решение уже на следующей неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Он считает, что Киев должен получить приглашение вступить в НАТО по итогам встречи глав МИД альянса. Она состоится на следующей неделе, 3–4 декабря.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский представил свой так называемый «план победы». Он в том числе подразумевает членство Украины в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что если Украину примут в альянс, это станет угрозой для безопасности России. Российский лидер отметил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но на прежних условиях, включая отказ Украины вступать в НАТО.