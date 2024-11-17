Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с новой администрацией Трампа
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что Китай готов работать с новой администрацией президента США Дональда Трампа, пишет ТАСС.
«Китай готов работать с новой администрацией США над поддержанием связи, расширением сотрудничества и устранением разногласий, чтобы стремиться к устойчивому развитию отношений между Китаем и США на благо двух народов», — заявил он.
Си Цзиньпин подчеркнул, что цель Китая — это «стабильные, здоровые и устойчивые отношения» между двумя государствами.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом поздравил его с победой на прошедших накануне президентских выборах в США.