Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с новой администрацией Трампа

«Китай готов работать с новой администрацией США над поддержанием связи, расширением сотрудничества и устранением разногласий, чтобы стремиться к устойчивому развитию отношений между Китаем и США на благо двух народов», — заявил он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что цель Китая — это «стабильные, здоровые и устойчивые отношения» между двумя государствами.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом поздравил его с победой на прошедших накануне президентских выборах в США.