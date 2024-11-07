Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Си Цзиньпин по телефону поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом поздравил его с победой на прошедших накануне президентских выборах в США, сообщает RT со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, это не первый звонок ряда мировых лидеров для налаживания контактов с Трампом.

Ранее Трампа поздравили президент Франции Эммануэль Макрон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис, глава Еврокомиссии Урсула фон Ляйен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует поздравлять будущего президента США с победой на выборах из-за недружественной политики Вашингтона по отношению к Москве.