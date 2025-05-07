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Си Цзиньпин вылетел из Пекина в Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин скоро прибудет в российскую столицу, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы. Он уже отправился из Пекина, сообщает ТАСС со ссылкой на Xinhua.

Цзиньпин посетит Москву с официальным государственным визитом. Он пробудет здесь в период с 7 по 10 мая.

Председатель КНР принял приглашение президента РФ Владимира Путина поучаствовать в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы. Также у политиков запланированы переговоры.

Они обсудят дальнейшее углубление отношений Москвы и Пекина.