Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин призвал китайскую армию усилить подготовку к войне, сообщает РБК со ссылкой на CCTV.

Он отметил, что необходимо обеспечить войскам надежную боевую готовность» и укрепить стратегические сдерживающие и боевые возможности.

Си Цзиньпин выступил с таким заявлением спустя несколько дней после того, как китайские военные провели крупномасштабные учения близ Тайваня, который Пекин считает своей территорией.

Ранее член экспертного клуба «Дигория», научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Владимир Лукушин заявил, что российско-китайское сотрудничество находится на историческом пике, отражая не просто дружеские, а по-настоящему союзнические отношения двух государств.