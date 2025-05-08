Си Цзиньпинь приехал в Кремль на переговоры с Путиным

Президент России Владимир Путин встретил китайского коллегу Си Цзиньпина в Кремле. Для гостя из КНР устроили торжественную встречу, сообщает пресс-служба Кремля .

Для Си Цзиньпина постелили красную дорожку. Путин вышел на встречу.

Затем лидеры стран пожали друг другу руки и сфотографировались. В центре зала висят флаги России и Китая.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину про будущую встречу Путина и Си Цзиньпина. Сначала политики проведут встречу в узком составе, потом побеседуют делегации. Также лидеры государств проведут встречи в формате один на один.