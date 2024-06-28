Си Цзиньпин: нельзя, чтобы авторитет ООН ослабевал

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о важности решать международные вопросы посредством переговоров всех стран, а не только тех, «у кого руки посильнее», сообщает Life.ru .

Во время выступления на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования китайский лидер подчеркнул, что отсутствие честности и правосудия позволит политике силы демонстрировать свое превосходство.

«Перед лицом новой обстановки и новых вызовов авторитет и центральное место ООН должны лишь укрепляться, а не ослабевать», — высказался Си Цзиньпин.

Глава КНР добавил, что принципы и цели Устава ООН начали пользоваться еще большей актуальностью.

Пять принципов мирного сосуществования подразумевает собой договор между Индией и Китаем о Тибете, который был подписан в 1954 году. Правила обязуют уважать суверенитет двух стран и их территориальную целостность.