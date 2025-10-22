сегодня в 18:24

Швеция продаст Украине истребители Gripen E минимум через 3 года

Швеция может продать Украине первую партию новейших истребителей Gripen E минимум через три года. Обе страны подписали письмо о намерениях, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости .

Согласно ему, Швеция может продать Украине от 100 до 150 истребителей. Модель E считается самым новым поколением. Она недавно появилась в ВВС Швеции.

Производственные мощности только формируют. Поставки собираются начать через три года. Однако сразу продать 150 самолетов не смогут.

Ранее российские войска нанесли массовый удар по военным и энергетическим целям на Украине. Применялись БПЛА «Герань-2» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

