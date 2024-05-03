Швеция отвергла предложение Китая о расследовании взрывов на «Северных потоках»

В МИД Швеции заявили, что международное расследование взрывов на «Северных потоках» «ничего не даст» и отвергли предложение Китая разобраться, кто виновен в ЧП, сообщает РИА Новости .

Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан ранее заявил, что Китай призывает провести международное расследование взрывов на «Северных потоках». Страна предложила разобраться в произошедшем под эгидой ООН.

Однако в МИД Швеции ответили, что местные власти уже провели независимое и беспристрастное расследование. Другие национальные разбирательства продолжаются.

«В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст», — заявили в дипведомстве.

На предложение провести расследование под эгидой ООН ответила стандартной отпиской и Германия. Страна уклонилась от ответа, заявив, что этим уже занимается прокуратура.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. После инцидента Россия инициировала дело об акте международного терроризма. В Кремле отмечали, что страна много раз запрашивала результаты расследований, но ни разу их не получала.