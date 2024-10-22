Швейцарская разведка: время в украинском конфликте на стороне России

сегодня в 22:20

Странам Запада политически сложно стало оказывать помощь Украине в период выборов президента США, пишет ТАСС со ссылкой на данные Службы разведки Швейцарской Конфедерации (SRC).

Американская внешняя политика может радикально измениться после смены администрации США 5 ноября. В SRC полагают, что Белый дом сократит объем поддержки Киеву.

Вашингтон также может пересмотреть свое участие в перевооружении европейских стран НАТО, указано в статье.

Авторы доклада утверждают, что военный потенциал России «будет возрастать в ближайшие месяцы».

«Таким образом, сейчас время играет в пользу России», — резюмировали аналитики SRC.