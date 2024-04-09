Швейцария пропустила состав с оружием для БиГ через свою территорию

Швейцария пропустила состав с французским оружием в Боснию и Герцеговину через свою территорию, пишет ТАСС.

Федеральный совет Швейцарии разрешил транзит военной техники для миссию ЕС в этой стране, сказано в сообщении.

Особо отмечено, что Берн помогает установлению мира в БиГ.

Ранее сообщалось, что помощь Киеву со стороны западных стран может выйти за рамки поставок вооружений.