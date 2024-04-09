Швейцария пропустила состав с оружием для БиГ через свою территорию
Нейтральная Швейцария разрешила транзит французскому оружию
Швейцария пропустила состав с французским оружием в Боснию и Герцеговину через свою территорию, пишет ТАСС.
Федеральный совет Швейцарии разрешил транзит военной техники для миссию ЕС в этой стране, сказано в сообщении.
Особо отмечено, что Берн помогает установлению мира в БиГ.
Ранее сообщалось, что помощь Киеву со стороны западных стран может выйти за рамки поставок вооружений.